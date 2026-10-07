«План Ломоносова» выступит на фестивале в Карелии после перерыва

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» раскрывают имена новых участников

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Организаторы главного музыкального приключения карельского лета готовятся к следующему фестивалю. Уже известны имена первых участников. Еще одним гостем фестиваля в Карелии станет команда «План Ломоносова».

Осенью 2025 года музыканты поставили концертную жизнь на паузу, чтобы выдохнуть после пятнадцати лет непрерывного движения, перезагрузиться и на время уйти со сцены. Целый год группа не давала концертов и не участвовала в фестивалях, тайм-аут подходит к концу. В один из дней 11-14 июня одна из самых самобытных и драйвовых панк-рок-команд страны выйдет на сцену фестиваля «Воздух Карелии 2027» (6+).

Имена новых участников объявляют каждую неделю. В будущем году в Карелии выступят Вячеслав Бутусов I Nautilus Pompilius, RammProject и еще более 50 групп.