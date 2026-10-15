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15 октября 2026
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Культура

В Карелии раскрыли девиз и даты проведения Игр Дедов Морозов

Олонец на два дня погрузится в сказочную атмосферу
два Деда Мороза
фото стопкадр

В карельском городе начали подготовку к фестивалю, на который приезжают зимние волшебники со всей страны. Сказочные гости приедут в Олонец в начале зимы.

Двадцать четвертые Игры Дедов Морозов пройдут в Олонце с 4 по 5 декабря. В этом году фестиваль пройдет под девизом «Мороз и серебро сплетают свет, Книга хранит волшебный секрет...»

«Мы готовим для вас веселые игры, забавы и встречи с зимними волшебниками Дедами Морозами», 

- рассказали в администрации олонецкого района. В программе фестиваля будут игры, состязания, мастер-классы, представления. По традиции прошлых лет должно пройти шествие белобородых дедушек, а также волшебники должны будут зажечь огни на новогодней елке.

Как проходили зимние игры в Олонце в прошлом году, можно посмотреть в сюжете наших коллег с «Ники Плюс».

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