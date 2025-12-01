Победителем Олонецких Игр Дедов Морозов стал дедушка из Петрозаводска

Сегодня, 1 декабря, карельский Морозец Паккайне отмечает день рождения. А живет он в Олонце, поэтому именно туда приезжают Деды Морозы со всех регионов России на игрища. Традиционный фестиваль прошел в карельском городе уже 23-й раз. Несмотря на погоду, его девиз остается прежним: «Зима начинается в Олонце»! И там - на центральной площади - зажигают первую главную карельскую елку.

В этом году фестиваль был посвящен богатырским играм. Олонецкие «Богатырские» игры Дедов Морозов собрали участников из разных регионов России. В этом году на игрища приехали пять Дедов Морозов, сказочные герои, волшебники и российская Снегурочка. География участников такая: Карелия, Лодейное поле, Подпорожье, Верхние Важины, Татарстан.

«Почему так мало участников?!» - спросите вы. В прошлом году было еще меньше - всего четверо. А вот в 2023 году 27 Дедов Морозов померились силами и творчеством в Карелии. А все потому, что была грантовая поддержка.

"Количество участников сокращается ещё и в связи с тем, что это, во-первых, новогодняя пора, во многих городах России зажигаются огни на ёлках, а, во-вторых, сейчас много подобных форумов и слётов Дедов Морозов проводится в разных регионах России, это популярное направление и участникам - Дедам Морозам хочется посмотреть и поучаствовать в других мероприятиях",

- уточнили в штабе Паккайне.

Как нам стало известно, организаторы Олонецких игр Дедов Морозов снова готовят заявку на грант, чтобы еще больше зимних волшебников побывало в карельском городке.

А победителем ХХІІІ Зимнего фестиваля «Олонецкие игры Дедов Морозов» стал Дед Мороз из Петрозаводского президентского кадетского училища.