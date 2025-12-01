В первый день зимы в Петрозаводске начали устанавливать главную елку

В понедельник, 1 декабря в Петрозаводске начали устанавливать главную новогоднюю елку - по традиции, на площади Кирова.

Как сообщила мэр столицы Карелии Инна Колыхматова, подрядчик приступил к монтажу главной новогодней ели: рабочие начали устанавливать каркасное дерево высотой 18 метров.

Ель украсят световой гирляндой длиной один километр и 250 новогодними шарами. Еще несколько новогодних елок уже установлены в разных микрорайонах Петрозаводска.

А вот снега в нашем городе пока нет... И на этой неделе маловероятен: до выходных включительно днём в столице Карелии плюсовые температуры.