В ПетрГУ разработали туристический маршрут по югу Карелии

На кафедре туризма в ПетрГУ собрались для того, чтобы утвердить туристический маршрут через культурно значимые объекты юга Карелии. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Туристический маршрут пройдет черещ Александро-Свирский монастырь, город Олонец и Олонецкий музей карелов-ливвиков. Путешествие рассчитано на два дня, его назвали "Выходные в южной Карелии".

В пресс-службе университета отметили, что маршрут будет интересен и молодежи, и студентам. По словам сотрудников кафедры туризма, этот путь подойдет для тех, кто хочет провести выходные с пользой.