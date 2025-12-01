01 декабря 2025, 17:16
Общество

В ПетрГУ разработали туристический маршрут по югу Карелии

В ПетрГУ собрались для утверждения туристического маршрута
путешественники
Фото: freepik

На кафедре туризма в ПетрГУ собрались для того, чтобы утвердить туристический маршрут через культурно значимые объекты юга Карелии. Об этом сообщила пресс-служба университета. 

Туристический маршрут пройдет черещ Александро-Свирский монастырь, город Олонец и Олонецкий музей карелов-ливвиков. Путешествие рассчитано на два дня, его назвали "Выходные в южной Карелии". 

В пресс-службе университета отметили, что маршрут будет интересен и молодежи, и студентам. По словам сотрудников кафедры туризма, этот путь подойдет для тех, кто хочет провести выходные с пользой. 

