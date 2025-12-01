Генплан Петрозаводска обновят с учётом мнения горожан

Межведомственная комиссия по работе над новым Генпланом Петрозаводска 1 декабря рассмотрела предложения и замечания горожан к проекту документа, выдвинутые в ходе публичных слушаний.

Комиссия согласовала поправки по одному из самых острых вопросов слушаний, который был связан с определением статуса территории Кургана. На слушаниях обсуждались различные варианты того, как может быть оформлен статус этой территории, чтобы определить возможности ее дальнейшего развития. В итоге горожане поддержали несколько поправок, в том числе корректировки, в соответствии с которыми зонирование территории предполагает появление на ней только спортивных сооружений (прежде зонирование допускало возможность строительства также образовательных учреждений и учреждений здравоохранения).

Также комиссия поддержала ряд поправок городской администрации, направленных на сохранение статуса земель общего пользования для территорий парков и прибрежных территорий в районах города. Кроме того, комиссия поддержала несогласие горожан с поправкой, предполагающей вклинивание многоэтажной застройки в существующие кварталы ИЖС в районе улиц Мончегорской и Ильича.

При этом комиссия не утвердила, в частности, поправки заинтересованных лиц, подержанные на публичных слушаниях, которые приводят к ухудшению условий проживания горожан – например, касающиеся размещения производственной зоны внутри квартала ИЖС.

В итоге комиссия утвердила более 30 предложенных горожанами и городской администрацией поправок, отметила председатель комитета градостроительства и экономического развития Наталья Тенчурина.

В том числе комиссия утвердила часть поправок, касающихся статуса территории “Курган”, которые поддержали горожане на публичных слушаниях. Они касаются того, чтобы территорию оставить исключительно для объектов спорта и того назначения, которое сейчас существует”,

– сказала Тенчурина, добавив, что список утвержденных поправок отправят разработчику генплана.

Проект генерального плана будет полностью откорректирован в соответствии с нашими рекомендациями, и только после этого он будет направлен на согласование в федеральные органы государственной власти. То есть депутаты в итоге будут принимать документ, который станет результатом совместной работы горожан и городской администрации”,

– пояснила Наталья Тенчурина.