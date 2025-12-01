01 декабря 2025, 17:48
Россияне узнали неочевидные симптомы проблем с сердцем
Нарушения дыхания и боли в челюсти могут указывать на проблемы с сердцем
Фото: freepik
Сдавливающую боль в челюсти, шее, спине или верхней части живота может быть
симптомами болезней сердца, прокомментировали врачи. Также нарушения дыхания
указывают на проблемы с главным органом, предупредили в "Lenta.ru".
Признаками ишемии могут стать боли в челюсти, шее и спине. Если эти симптомы
возникают при физической нагрузке и сопровождаются тошнотой или одышкой, следует
как можно скорее обратиться к доктору.
Ночной храп также может быть признаком проблем с сердцем. Любые нарушения
дыхания приводят к кислородному голоду в организме, сосудистому стрессу, поэтому это
нельзя игнорировать.