Россияне узнали неочевидные симптомы проблем с сердцем

Сдавливающую боль в челюсти, шее, спине или верхней части живота может быть

симптомами болезней сердца, прокомментировали врачи. Также нарушения дыхания

указывают на проблемы с главным органом, предупредили в "Lenta.ru".

Признаками ишемии могут стать боли в челюсти, шее и спине. Если эти симптомы

возникают при физической нагрузке и сопровождаются тошнотой или одышкой, следует

как можно скорее обратиться к доктору.

Ночной храп также может быть признаком проблем с сердцем. Любые нарушения

дыхания приводят к кислородному голоду в организме, сосудистому стрессу, поэтому это

нельзя игнорировать.