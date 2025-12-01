Названы районы Карелии с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ

В карельском Минздраве рассказали о ситуации с ВИЧ-инфекцией. На 1 ноября впервые диагноз ВИЧ услышали 109 пациентов. Годом ранее таких пациентов было 121.

За десять месяцев наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Олонецком, Кондопожском, Лахденпохском районах, Муезерском и Сортавальском округах, Костомукше.

«Наиболее пораженными ВИЧ-инфекцией районами на 1 января 2025 года остаются Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Лахденпохский, Лоухский и Олонецкий районы: здесь число лиц, живущих с ВИЧ, в пересчете на 100 тысяч населения, превышает республиканский уровень»,

- отметили в министерстве.

Инфекцией заражаются при незащищенном сексе, гомосексуальных связях и при употреблении наркотиков. Большинство новых случаев заражения фиксируется среди 30-летних и старше. Нередки случаи заражения ВИЧ среди граждан старше 50. Как отметили в Минздраве, в этом году пациенты возрастной группы 50+ составили 25,2 % от числа впервые выявленных.

За все время наблюдения за инфекцией в Карелии зарегистрировано 3556 ВИЧ-инфицированных, из них постоянно проживают в республике – 3129.

«С учетом умерших, выбывших и прибывших продолжают жить с ВИЧ-инфекцией 2290 человек», - добавили в ведомстве.