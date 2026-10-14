Снятый в Карелии ужастик с Кологривым покажут на фестивале в Москве

Гости фестиваля увидят мистический триллер раньше официального релиза

фото «Петрозаводск говорит»

Снятый в Карелии фильм ужасов с Никитой Кологривым, Кариной Разумовской, Лянкой Грыу покажут на международном кинофестивале «НСТ Хоррор Фест» в Москве. Об этом редакции сообщили в медиахолдинге «Цифровое Телевидение». Картину снимали летом 2025 года по роману Светланы Тюльбашевой «Лес».

Фильм «Лес» (18+) Гамлета Дульяна попал в конкурсную программу фестиваля вместе с киноработами из Индонезии, Великобритании, США, Южной Кореи, Камбоджи и Дании. Мистическую ленту о загадочном путешествии по Карелии покажут 17 октября до официального выхода в прокат. Напомним, фильм выйдет на большие экраны 12 ноября.

В ленте рассказана история двух москвичек, которые отправились в путешествие по Карелии, но пропали без вести в глухом лесу. Попытка выбраться оборачивается новой угрозой – лес в картине будто дышит, наблюдает и не хочет отпускать девушек.

«Есть лабиринты, из которых нельзя выйти, лабиринты, в которых ты не знаешь, где находится вход, а где находишься ты. И это сюжет, который сейчас кочует из фильма в фильм. Они о том, что мы оказались в ситуации неопределенности, что мы не знаем, что готовит нам будущее. Это создает тревогу и заставляет нас вспомнить миф о лабиринте и представить свою жизнь как попытку выхода из этого лабиринта. И как раз эта тема поднимается в фильме «Лес». Это история о людях, которые забудутся в лесу и будут чувствовать, что само это пространство отторгает их, то есть не дает им право на жизнь», - поделился мнением программный директор фестиваля, кинокритик Егор Москвитин.