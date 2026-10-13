Масштабное обновление ждет библиотеку имени Гусарова в Петрозаводске

Библиотека стала победителем нацпроекта и получит федеральную субсидию

Фото: Стопкадр видео со страницы Инны Колыхматовой в соцсети

На базе Центральной городской библиотеки имени Д. Я. Гусарова на Октябрьском проспекте в Петрозаводске в следующем году будет создана модельная библиотека. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Библиотека имени Гусарова стала победителем конкурсного отбора по нацпроекту «Семья» и в 2027 году получит федеральную субсидию на создание модельной библиотеки.

Уже сейчас обсуждается будущий ремонт, закупка оборудования и мебели. Существенно обновится и книжный фонд, заверила градоначальница.

Дизайн-концепция будущей модельной библиотеки называется «Литературный проспект». Обновленная библиотека продолжит связывать городское пространство и литературу: здесь, как и раньше, будут проходить встречи читателей с карельскими писателями и поэтами, горожане будут читать любимые книги, приходить на творческие встречи и экскурсии, участвовать в литературных мероприятиях, знакомиться с книжными выставками. Только пространство библиотеки станет модернизированным, свежим и более функциональным.

У библиотеки появится современная входная зона. Все будет разделено: появятся зоны уединенного чтения, событийные зоны, игровая и рабочая зоны. Пространство станет гибким, и каждая зона получит своё необычное название: «Лабиринт сюжетов», «Сквер поколений», «Площадь знаний», «Карельский дворик» и другие. Музейная экспозицию «Жизнь и творчество народного писателя Карелии Л. Я. Гусарова» тоже сохранится и займет свое место в обновленных помещениях.