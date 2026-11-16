Так рано ушла из жизни: не стало директора школы на севере Карелии

Ушла из жизни бывший руководитель школы в Кеми Татьяна Сергеева

Фото сгенерировано Алиса AI

14 ноября не стало Сергеевой Татьяны Сергеевны. Пост памяти директора появился в паблике «Подслушано l Кемь». Как сообщил источник, Татьяна Сергеевна работала в Бабгубской школе с 1971 года. Бывшие коллеги с теплотой и благодарностью вспоминают то время, когда работали вместе с ней.

Начинала Татьяна Сергеева учителем начальных классов, позже стала её директором. Именно под её руководством школа преобразилась: появился краеведческий музей, компьютерный класс, лингафонный кабинет, мастерская, спортивный зал и уютная столовая. Татьяне Сергеевне удалось сделать школу такой, чтобы о ней говорили только хорошее. Сплочённый коллектив, хорошие результаты работы, уютная школа – это всё её заслуга, отметили в Сети.

Image Фото паблика «Подслушано l Кемь»

Татьяна Сергеевна была не только хорошим директором-хозяйственником, но и умела работать с кадрами. В школе никогда не было случайных людей. Её интересовало всё, прежде чем она принимала человека на работу.

«Для Татьяны Сергеевны школа была её семьёй. Она жила школой. А мы, её молодые коллеги, были её взрослыми детьми. Она интересовалась, как дела у нас в семье, как растут наши дети, всё ли хорошо со здоровьем у наших родителей»,

– рассказали авторы поста.

Татьяна Сергеевна так рано ушла из жизни, добавили ее бывшие коллеги.