Житель Карелии использовал чужую фотографию и понес наказание

В Питкяранте завершилось дело о нарушении авторских прав местным жителем

Фото создано с помощью Алиса AI

В суд Питкяранты обратилась издательская группа с иском о взыскании с местного жителя компенсации в размере 30 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Мужчина администрирует интернет-ресурс. В 2025 году он опубликовал фотографию, правообладателем которой является истец.

Установлено, что снимок был создан в декабре 2016 года штатным фотографом в рамках исполнения служебных обязанностей и впервые размещён на сайте издания в июле 2018 года с указанием авторства. При этом наш земляк не указал автора снимка и не разместил активную гиперссылку на сайт-первоисточник, что нарушало правила перепечатки материалов.

В ходе разбирательства мужчина не оспаривал сам факт размещения снимка. Он утверждал, что использовал фото в информационных целях, без намерения извлечь прибыль, а после получения претензии удалил публикацию, при том, что ранее нанёс на изображение водяной знак.

Суд отклонил доводы жителя Питкяранты и взыскал с него в пользу истца компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а также расходы по уплате госпошлины – еще 4 тысячи рублей. Решение суда в законную силу не вступило, уточнили в паблике Питкярантского городского суда.