Студента из Петрозаводска лишили накоплений телефонные аферисты

Молодой житель карельской столицы отдал 65 тысяч рублей неизвестным мошенникам

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В полицию Петрозаводска обратился 19-летний мужчина, который лишился накоплений - 65 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему написала в мессенджере якобы директор школы, в которой он учился. Женщина просила поговорить с сотрудником службы безопасности. Тот рассказал молодому человеку, что в школе выявлена группа ребят, которые сливали мошенникам личную информацию учеников. Студент якобы оказался в числе потерпевших. Ему объяснили, что его личными средствами могут завладеть аферисты. Чтобы избежать этого, требовалось перевести деньги на некий безопасный счет, что юноша и сделал. Затем он позвонил в свою школу, чтобы выяснить дальнейшие шаги. В разговоре с директором он узнал, что женщина ему ничего не писала.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка ведут расследование.

Ранее сообщалось о том, что петрозаводчанка поехала в Москву по просьбе аферистов и отдала там два миллиона рублей неизвестным.