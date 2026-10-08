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8 октября 2026
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Мир

Борец убил судью прямо во время спортивного шоу в Мексике

Рестлер бросил на ринг пожилого арбитра с высоты своего роста
рестлер бросает судью на ринг
Фото: Скриншот видео канала BAZA 

О смертельном броске во время поединка пишет канал BAZA. 

Спортивное шоу проходило в Мексике – на ринге выступал рестлер Эль Ихо де Фишман. Во время боя спортсмен схватил 75-летнего арбитра, перевернул его головой вниз и бросил на ринг.

Пожилой судья попытался встать, но не смог и неподвижно лежал. Зрители решили, что это часть шоу. Позже медики констатировали смерть мужчины.

Рестлера задержала полиция, сообщает источник. Фишману могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве. Тогда спортсмену грозит тюремное заключение от 5 до 15 лет.

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