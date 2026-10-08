Борец убил судью прямо во время спортивного шоу в Мексике

Рестлер бросил на ринг пожилого арбитра с высоты своего роста

Фото: Скриншот видео канала BAZA

О смертельном броске во время поединка пишет канал BAZA.

Спортивное шоу проходило в Мексике – на ринге выступал рестлер Эль Ихо де Фишман. Во время боя спортсмен схватил 75-летнего арбитра, перевернул его головой вниз и бросил на ринг.

Пожилой судья попытался встать, но не смог и неподвижно лежал. Зрители решили, что это часть шоу. Позже медики констатировали смерть мужчины.

Рестлера задержала полиция, сообщает источник. Фишману могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве. Тогда спортсмену грозит тюремное заключение от 5 до 15 лет.