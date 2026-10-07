Турист прогонял паука и сжег виллу на Бали

В популярном туристическом месте турист из Непала натворил дел из-за паука

Фото: Алиса ИИ

На Бали турист из Непала случайно сжег виллу из-за паука. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, 45-летний мужчина обнаружил паука в ванной комнате 5 октября. Турист попытался спугнуть незваного гостя с помощью горящего листа бумаги. Однако ветер подхватил листок и унес его на крышу здания, пожар быстро охватил всю виллу. Она сгорела вместе со всем имуществом. Ущерб был оценен примерно в 9,5 миллиона рублей. Сам турист смог спастись.

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