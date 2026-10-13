Раскрыта самая популярная стрижка этой осени

Стрижка пикси набирает популярность в этом сезоне

Фото: Алиса ИИ

Стрижка пикси стала самой модной осенью 2026 года. Об этом пишет журнал Vogue.

Отмечается, что стрижка пикси набрала популярность благодаря показам на неделе высокой моды в Париже. Эта стрижка сменила трендовое ранее каре. Многие гости мероприятия продемонстрировали указанную короткую стрижку.

По словам специалистов модного издания, этой осенью популярны различные модели стрижки пикси: от четких графичных и мягких текстурированных вариантов до ультракоротких форм под машинку.

Ранее россиянам рассказали, какую шапку купить на осень, чтобы быть в тренде.