Грибники подорвались на боеприпасе в российском лесу

В Брянской области мужчина и женщина подорвались в лесу, когда собирали грибы. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По словам чиновника, инцидент случился около деревни Верещовка. В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве пострадали 65-летняя женщина и 45-летний мужчина. Грибники получили ранения различной степени тяжести. Они были госпитализированы.
Ковальчук призвал жителей области отказаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения СВО.
Ранее сообщалось о том, что грузовик с щебнем раздавил женщину с ребенком в Подмосковье.