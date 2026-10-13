Грибники подорвались на боеприпасе в российском лесу

В Брянской области мужчина и женщина госпитализированы после инцидента в лесу

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В Брянской области мужчина и женщина подорвались в лесу, когда собирали грибы. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам чиновника, инцидент случился около деревни Верещовка. В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве пострадали 65-летняя женщина и 45-летний мужчина. Грибники получили ранения различной степени тяжести. Они были госпитализированы.

Ковальчук призвал жителей области отказаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения СВО.

Ранее сообщалось о том, что грузовик с щебнем раздавил женщину с ребенком в Подмосковье.