Петрозаводчане пожаловались на погрузившийся во мрак проспект

По Октябрьскому проспекту стало некомфортно гулять по вечерам

фото «Петрозаводск говорит»

Петрозаводчане пожаловались на погрузившийся во мрак Октябрьский проспект. Возвращаться с работы или учебы в таких условиях некомфортно. Вечером выйти на прогулку можно разве что, прихватив с собой фонарик. О проблеме неосвещенных тротуаров горожане рассказали в паблике «Октябрьское чтиво».

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«Вот так и ходим по Октябрьскому проспекту. Практически весь проспект не освещен на тротуарах. Фото сделано вчера 20:00. Впереди идут люди, если что»,

- написали в сообществе. В администрации столицы Карелии пообещали ответить на жалобу в течение недели.

Недовольны горожане и огромной ямой на тротуаре вблизи перекрестка Московская-Октябрьский.

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Горожане жаловались и добились, чтобы провал засыпали щебнем. Но ограждения, знаки, бетонное кольцо, куски асфальта по-прежнему валяются неподалеку. Недоделки налицо. Вместо щебня горожане отели бы видеть в этом месте асфальт.