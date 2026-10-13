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13 октября 2026
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Общество

Петрозаводчане пожаловались на погрузившийся во мрак проспект

По Октябрьскому проспекту стало некомфортно гулять по вечерам
фонарик
фото «Петрозаводск говорит»

Петрозаводчане пожаловались на погрузившийся во мрак Октябрьский проспект. Возвращаться с работы или учебы в таких условиях некомфортно. Вечером выйти на прогулку можно разве что, прихватив с собой фонарик. О проблеме неосвещенных тротуаров горожане рассказали в паблике «Октябрьское чтиво».

темный тротуар

«Вот так и ходим по Октябрьскому проспекту. Практически весь проспект не освещен на тротуарах. Фото сделано вчера 20:00. Впереди идут люди, если что», 

- написали в сообществе. В администрации столицы Карелии пообещали ответить на жалобу в течение недели.

Недовольны горожане и огромной ямой на тротуаре вблизи перекрестка Московская-Октябрьский.

яма на тротуаре

 

Горожане жаловались и добились, чтобы провал засыпали щебнем. Но ограждения, знаки, бетонное кольцо, куски асфальта по-прежнему валяются неподалеку. Недоделки налицо. Вместо щебня горожане отели бы видеть в этом месте асфальт. 

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