Мужчину оштрафовали за отдых в Карелии

Гость отдыхал на территории национального парка «Ладожские шхеры», не оформив специальный пропуск

изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Туриста наказали рублем за то, что он оказался на территории национального парка в Карелии без пропуска. Оспорить решение о штрафе ему не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Сортавальского городского суда.

Руководство национального парка «Ладожские шхеры» оштрафовало гостя. В июле турист оказался на территории Ладожских шхер без соответствующего разрешения. Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 3100 рублей.

Но мужчина с постановлением не согласился и обратился в суд с жалобой, указав, что посчитал, что территория не относится к национальному парку. Суд встал на сторону парка и жалобу гостя не поддержал.