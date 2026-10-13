Карелия получит гораздо меньше денег на модернизацию здравоохранения

После 810 миллионов: бюджет на обновление медучреждений Карелии урезали более чем вдвое

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В этом году на модернизацию первичного звена здравоохранения в Карелии предусмотрено всего 328, 4 млн рублей, сообщает РБК. По сравнению с прошлым годом финансирование сократилось почти на 60%. В 2025 году на реализацию региональной программы было предусмотрено 810, 3 млн рублей, из которых более 790 млн поступило из федеральной казны.

В этом году деньги направят на обновление инфраструктуры, оснащение медицинских учреждений.

116,8 млн направили на покупку современного медицинского оборудования для Суоярвской, Сегежской центральных районных больниц и для межрайонной больницы в Костомукше. Еще 106,2 млн выделено на строительство амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта в поселке Кедрозеро. Также откроют амбулаторию в Вяртсиля. 105,4 млн направят на модернизацию инфраструктуры медучреждений.