Перечислена модная верхняя одежда на начало холодов

Блогер посоветовала легкие пуховики и стеганые куртки на октябрь

Фото "Петрозаводск говорит"

Блогер Анита Глосс рассказала о самой модной верхней одежде для первых холодов. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила эксперт моды, для межсезонья идеально подойдут стеганые куртки и легкие пуховики. Она рекомендовала для города выбирать глубокие однотонные цвета. «А нежные цветочные узоры в приглушенных тонах выглядят поэтично даже на фоне серого неба», - считает Глосс.

Стилист добавила, что упомянутые изделия можно носить как с простыми джинсами, так и с изысканными предметами гардероба.

Ранее сообщалось о том, что осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске.