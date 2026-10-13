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13 октября 2026
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Погода

Туман, дождь и снег придут в Карелию на Покров день

В среду в республике сохранится холодная и сырая погода
снег на траве
Фото: Петрозаводск говорит

О погоде в Карелии на среду, 14 октября, рассказали в региональном гидрометцентре.

В республике будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами спустится туман. Ветер будет дуть то южный, то юго-западный, а ночью на юге северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -2, +3,  днем +2, +7. 

В Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, туман, днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер ночью будет дуть северный, северо-западный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2, днем +4, +6. Атмосферное давление будет расти.

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