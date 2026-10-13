Аналитики сравнили скорости 5G в городах-миллионниках России

По данным TelecomDaily, самые высокие показатели зафиксированы у оператора МТС

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование максимальных скоростей мобильного интернета в пяти городах-миллионниках, где уже доступны сети 5G - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе. Лидером по пиковым скоростям в 5G стал МТС. По данным исследования, у МТС в диапазоне 4,9 ГГц максимальная скорость загрузки данных (Download) достигла 1,5 Гбит/с в Уфе, 1,18 Гбит/с в Петербурге и 1,16 Гбит/с в Москве. При этом, у других операторов также зафиксированы хорошие показатели, например, у «Мегафона» в Москве скорость составила 577,1 Мбит/с, а у Т2 в Санкт‑Петербурге — 437,1 Мбит/с.

Если учитывать все сети – 5G и LTE, то в среднем по четырём операторам максимальная скорость загрузки составила 693 Мбит/с в Уфе и 629,2 Мбит/с в Москве, скорость выгрузки (Upload) – 100,5 и 115,4 Мбит/с соответственно. Третий результат у Санкт-Петербурга – 581,2 и 94,1 Мбит/с.

Измерения проводились в сетях четырёх крупнейших операторов: МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2. Напомним, операторы работают с 5G в существующем частотном ресурсе, перераспределяя его под новую технологию (рефарминг), а также в новом для России диапазоне n79, который зафиксирован у МТС во всех пяти городах исследования. В городах без запущенного 5G измерения проводились в сетях LTE.

Петрозаводск стал одним из первых городов, где МТС запустила новый стандарт связи на действующих частотах LTE в местах наибольшей концентрации абонентов – по принципу технологической нейтральности. К настоящему времени почти все региональные центры СЗФО уже обеспечены доступом к сети 5G оператора.