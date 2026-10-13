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13 октября 2026
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Общество

Ордена Мужества переданы родным погибших бойцов СВО из Карелии

В Сегежском округе государственные награды вручены семьям военнослужащих
Орден Мужества
Фото со страницы Рашида Бескембирова, vk

В Сегежском округе государственные награды были вручены семьям военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Об этом рассказал глава округа Рашид Бескембиров.

Указом президента России ордена Мужества посмертно вручены Сергею Петрову и Александру Комиссарову. Они отмечены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Госнаграды переданы родственникам военных.

Ранее сообщалось о том, что такая же награда была передана родным бойца СВО Ивана Котельникова. Церемония прошла в Сортавале.

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