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13 октября 2026
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Общество

Орден Мужества передали семье погибшего на СВО жителя Карелии

В Сортавале вручили награду семье Ивана Котельникова
вручение награды семье погибшего участника сво
Фото: Скриншот страница паблика Сергея Крупина в соцсети

О передаче высокой государственной награды семье погибшего земляка сообщил на своей странице в соцсети глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении военной службы рядовой Иван Иванович Котельников удостоен высокой награды – ордена Мужества. Эта награда по праву передается его семье. 

Иван Котельников служил в зоне проведения спецоперации с 2023 года. Боец погиб 11 марта этого года.

«С глубокой скорбью и гордостью передали орден Мужества семье Ивана Ивановича Котельникова», 

– рассказал глава округа. 

«Вечная память герою!» – добавил он.

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