Орден Мужества передали семье погибшего на СВО жителя Карелии

В Сортавале вручили награду семье Ивана Котельникова

Фото: Скриншот страница паблика Сергея Крупина в соцсети

О передаче высокой государственной награды семье погибшего земляка сообщил на своей странице в соцсети глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении военной службы рядовой Иван Иванович Котельников удостоен высокой награды – ордена Мужества. Эта награда по праву передается его семье.

Иван Котельников служил в зоне проведения спецоперации с 2023 года. Боец погиб 11 марта этого года.

«С глубокой скорбью и гордостью передали орден Мужества семье Ивана Ивановича Котельникова»,

– рассказал глава округа.

«Вечная память герою!» – добавил он.