Орден Мужества передали семье погибшего на СВО жителя Карелии

О передаче высокой государственной награды семье погибшего земляка сообщил на своей странице в соцсети глава Сортавальского округа Сергей Крупин.
Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении военной службы рядовой Иван Иванович Котельников удостоен высокой награды – ордена Мужества. Эта награда по праву передается его семье.
Иван Котельников служил в зоне проведения спецоперации с 2023 года. Боец погиб 11 марта этого года.
«С глубокой скорбью и гордостью передали орден Мужества семье Ивана Ивановича Котельникова»,
– рассказал глава округа.
«Вечная память герою!» – добавил он.