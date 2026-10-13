Вылетевшим с учебы студентам могут закрыть двери в вуз

Студенты, которых отчислили из университета, могут столкнуться с трудностями при поступлении.
Чиновники из Минобрнауки предлагают установить ограничения для вылетевших с учебы студентов. На проект приказа обратило внимание агентство «Интерфакс».
«Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение пяти лет после отчисления», - сообщает источник.
В случае принятия документа, он вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.