Вылетевшим с учебы студентам могут закрыть двери в вуз

Отчисленным студентам хотят запретить повторное поступление в тот же вуз в течение пяти лет

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Студенты, которых отчислили из университета, могут столкнуться с трудностями при поступлении.

Чиновники из Минобрнауки предлагают установить ограничения для вылетевших с учебы студентов. На проект приказа обратило внимание агентство «Интерфакс».

«Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение пяти лет после отчисления», - сообщает источник.

В случае принятия документа, он вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.