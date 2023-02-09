В страшном доме в Петрозаводске с трудом выживают люди

Текст, фото: Елена Малишевская

Дом № 28 по улице Судостроительной построен в 1980 году. Если смотреть на него издалека – обычный дом, кирпичный, ничем не примечательный. Если подойти поближе, заметно, как он весь покрыт трещинами, и от него отваливаются части стен. А если побывать внутри, то становится страшно за его жителей. Там регулярно «взрываются» трубы и батареи, течет крыша, люди сидят без воды и электричества, недавно был пожар. В малосемейном общежитии пока признали аварийными только четыре комнаты, а весь дом – нет. В дело вмешались представители Народного фронта, и вроде бы процесс пошел: начались собрания и заседания комиссий.

Рейд в многострадальный дом с участием жильцов, представителей управляющей компании и надзорных органов начался с осмотра подвальных помещений. Все они открыты настежь. В тепловом узле дырявые трубы, фонтаны горячей воды. И.о. директора «ПетроГИЦ» Мария Топурия уверяет, что они несколько раз меняли замки, но, дескать, бомжи их срывают и живут в подвалах.

Жильцы дома долго просили управляющую компанию сделать хотя бы дверь в само общежитие. Просьбу услышали – прибили четыре деревянных доски.

Практически каждый день от дома отваливаются кирпичи. Падают они и внутри, в общих коридорах. Возможно, скоро там будут ходить в касках, для безопасности.

Жительница дома Юлия Виланен за свои две комнаты платит около восьми тысяч рублей в месяц. Это при том, что удобства в коридоре. Малосемейка разделена на 32 квартиры, в каждой по 8 комнат, у них общий душ, что-то типа прачечной (на двух квадратных метрах) и два туалета. Все в ужасном состоянии.

Ремонтировать бесполезно, говорят местные жители. Крыша протекает, все течет вниз до первого этажа. На стенах плесень, вздувшиеся обои, растрескавшаяся штукатурка. Юлия рассказывает, что недавно авария случилась прямо в ее комнате.

«Трубы старые, гнилые, периодически лопаются. Ночью проснулась, шпарит кипяток, пришлось бежать раздетой в коридор, звать на помощь соседей».

В управляющей компании жалуются на то, что примерно половина жильцов дома не платит за коммунальные услуги. Трудно обслуживать дом, у которого большие долги, понимаем. Однако жилец общежития Вадим Хазиахметов утверждает, что надо еще разбираться с квитанциями: приходят непонятные «общие» счета за квартиры (хотя все платят за комнаты), за балконы, за пустующие и непонятно кому принадлежащие помещения. «Если убрать эти левые квитанции, то окажется, что за коммуналку исправно платит гораздо больше жильцов», - говорит Вадим.

Конечно, в этом доме хватает «несознательных элементов». Балкон, например, сам себя мусором не завалит. История с недавним пожаром тоже очень показательная: кто-то из жильцов вынес в общий холл на первом этаже старый диван. Не донес до мусорки, бывает. А другой сосед этот диван поджег. Дым валил до восьмого этажа, люди чуть не задохнулись. А потом больше недели сидели без света: пожар случился 29 января, управляющая компания заменила проводку только 7 февраля. Дети выходили утром в школу с фонариками.

Марина Симонова живет в этом доме второй год. Платит за комнату в 17 квадратных метров пять с половиной тысяч. Живут вдвоем – она и муж-инвалид, ветеран чеченской войны. Часто без света и тепла.

«Лифт три месяца не работал, ходить пешком на седьмой этаж тяжело очень».

Ни капитального, ни текущего ремонта в этом доме никогда не было. В 2018 году жильцы общежития собрались духом, скинулись деньгами и заказали экспертизу дома – чтобы признать его аварийным. Говорят, не хватило двух процентов по какому-то параметру. Аварийными признали только четыре комнаты. В этом году стали лопаться не только трубы, но и терпение. Обратились в Народный фронт. Сопредседатель регионального штаба Анна Лопаткина не ожидала, что настолько все плохо.

«Сами шокированы тем, что увидели. Состояние подвала, состояние других помещений вызывает ужас. Много моментов, которые вызывают опасения. Трещины в доме, фундамент разрушается, всякие ситуации могут случиться. Наши обращения в комитет по надзору, в управляющую компанию, в администрацию города уже возымели действие. Начали проходить собрания, рассмотрения документов по этому дому. Движение пошло».

Еще предстоят долгие разбирательства - с помещениями, с их собственниками и квитанциями, а также кто должен и в каком состоянии содержать этот дом. Но уже появилась надежда. Во-первых, жильцы дома сходили на собрание в комитет по жилищному надзору. А во-вторых, 10 февраля должно состояться заседание межведомственной комиссии, которая признает дома аварийными. Жителей дома приглашают прийти туда с документами, которые у них на данный момент есть.

Один из оптимистичных вариантов развития событий – дом признают аварийным. Второй вариант – сделают капитальный ремонт. Ну или, на худой конец, управляющая компания заработает как надо? Хочется верить в коммунальные чудеса.