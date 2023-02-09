09 февраля 2023, 19:16
Участок дороги на Костомукшу отремонтировали на 20 процентов
Работы по ремонту части трассы завершат к ноябрю текущего года
Участок дороги «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой протяженностью 16 километров отремонтировали на 20 процентов. Обновление начали минувшим летом, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».
Реконструкция идет на участке с 76 по 92 километр. Основные работы начали в 2023 году. Запланированы усиление основания дороги, обустройство водоотвода. Дорожники также уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 12 сантиметров.
Также обустроят тротуары в поселке Тикша, поставят свыше 500 метров металлического ограждения, две остановки с павильонами и оборудуют наружное освещение. Завершить работы должны к ноябрю. // фото: Skitterphoto/pixabay.com