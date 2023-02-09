Участок дороги на Костомукшу отремонтировали на 20 процентов

Участок дороги «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой протяженностью 16 километров отремонтировали на 20 процентов. Обновление начали минувшим летом, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Реконструкция идет на участке с 76 по 92 километр. Основные работы начали в 2023 году. Запланированы усиление основания дороги, обустройство водоотвода. Дорожники также уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 12 сантиметров.

Также обустроят тротуары в поселке Тикша, поставят свыше 500 метров металлического ограждения, две остановки с павильонами и оборудуют наружное освещение. Завершить работы должны к ноябрю. // фото: Skitterphoto/pixabay.com