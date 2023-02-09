Железнодорожники стали меньше вредить природе Карелии

Предприятия Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги стали меньше загрязнять природу Карелии. Таковы итоги прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Так, стационарные источники стали не 9,3 процента меньше выбрасывать в окружающую среду загрязняющие вещества. Сброс сточных вод сократился на 38 процентов, использование водных ресурсов уменьшилось на 1,8 процента.

При этом на переработку передали 19 тонн мусора, его раздельный сбор увеличился на 7,8 процента. // фото: Октябрьская железная дорога