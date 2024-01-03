Власти Карелии учли менталитет и терпимо смотрели на самогоноварение

В Карелии ровно 20 лет назад вновь взялись обсуждать проблему незаконного оборота алкоголя. На то, чтобы вопрос всесторонне обсудили с парламентариями, настояли сотрудники МВД и прокуратуры республики.

За 11 месяцев в 2003 году было зафиксировано 101 преступление, связанное с незаконным оборотом алкоголя. В судах рассмотрели 40 уголовных дел. В Кемском районе один из подпольных торговцев водкой за свой бизнес получил 4 года с конфискацией. Неплохие итоги борьбы с бутлегерством. Но как утверждали сотрудники правоохранительных органов, чтобы всерьез бороться с такого рода преступлениями, надо менять законодательство – и федеральное, и республиканское.

«Есть свой административный кодекс, он принят. Уже началась правоприменительная практики. И ряд статей, на наш взгляд, надо подработать», - сообщил Владимир Панасенко, прокурор Карелии. Были у борцов с «подпольщиками» и другие проблемы: «Проблемы с утилизацией изъятой незаконной продукции. За 11 месяцев сотни тысяч литров изъято. А у нас нет лицензирующей организации, которая бы выдала лицензию на утилизацию этой продукции или переработку. Мы вынуждены ее возить в СПб».

То, что в каждой карельской деревне гнали самогон, было известно и милиции, и прокуратуре, и депутатам. Но ни одного самогонщика к ответственности у нас не привлекли. За производство – нельзя, не было такой статьи в кодексе. А доказать сбыт было практически невозможно. Впрочем, прокурор Карелии Панасенко не видел большой беды в домашнем винокурении – лишь бы не продавали.

«Показывали встречу Президента РФ с одним из жителей в Сибири. И Президент поднял рюмку самогона, который был изготовлен для собственных нужд. Наверное, специалисты там проверили и примесей никаких не было обнаружено. Наверное, это правильно, учитывая менталитет нашего русского народа».

Карельских депутатов также заботила агрессивная и талантливая реклама разнообразных сортов пива. «Моему сыну исполнится скоро 11 лет, я с ужасом думаю о том времени, когда он станет тинейджером, и интерес к пиву, который сегодня всячески разогревается рекламой, приобретет для него практический характер. И остановить это трудно», - посетовал Валерий Тольский, депутат ЗС РК. Участники встречи решили выступить с инициативой об ограничении рекламы пива, которое государство не желало признавать алкогольным напитком.

Бесплатные квартиры, которые «выдавали» в советские годы строителям коммунизма, ушли в далекое прошлое. В начале 2000-ных уже давно была забыта практика, чтобы город или организации выделяли квартиры по очереди всем желающим. Ветхий фонд увеличивался с каждым годом, деревяшки старели. И вот администрация Петрозаводска нашла способ, как помочь некоторым горожанам в решении жилищной проблемы.

Вы помните участок земли на пересечении улиц Правды и Варламова? Сейчас там высотные дома, обустроенные дворы, инфраструктура. А когда-то там было голо. Этот участок в начале нулевых администрация Петрозаводска выделили министерству внутренних дел РК для возведения жилого квартала. Поскольку средств на строительство у этой организации не было, договор на стройку был заключен с одной из строительных компаний, которая приняла условия руководителей города – часть квартир после завершения объекта передать МВД, другую часть предложить горожанам для покупки. Главный архитектор города (тогда была такая должность) Алексей Скрипицын сообщил: «Данный квартал интересен тем, что там предусматривается строительство не элитных квартир, а социальных, так скажем. То есть доступных для многих слоев населения города».

Стоимость квадратного метра с полной отделкой в этом квартале составила 450 у.е. (можете сравнить с сегодняшними ценами). То есть двухкомнатная квартира общей площадью около 60 метров квадратных, обошлась бы покупателю в 27 тысяч долларов. Причем, строительная компания предоставляла покупателю рассрочку платежа на пять лет. А первый взнос составлял 30% - меньше десяти тысяч долларов. Строительство первого дома планировали завершить в первой половине 2004 года. Остальные две пятиэтажки и три 14-этажки сдавать собирались поэтапно к концу 2005 года. Новшество, которое предложила строительная компания – на месте строительства они благоустроили домик, внутри которого можно было посмотреть, как будет в реальности выглядеть квартира. Сантехнику, минимальный набор встроенной мебели, которая была включена в стоимость квартиры – все можно было осмотреть заранее. Такой проект был пилотный для Петрозаводска. На Ключевой планировали выстроить подобный квартал – 30 жилых домов для среднего класса.

Таким было 3 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности