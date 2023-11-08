Врачи Карелии обвинили «пивной бум» в росте заболеваний у малышей

По итогам диспансеризации, которую провели в республике ровно двадцать лет назад, 70% детей Карелии нуждались в лечении. При этом количество новорожденных с различными заболеваниями в начале двухтысячных увеличилось в два раза. Журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики, отправились снимать репортаж в роддом. Малышу в кувезе было 7 дней. Он родился недоношенным, и только два дня из семи дышал самостоятельно. Более трехсот недоношенных детей каждый год попадали в Детскую республиканскую больницу. По данным врачей, только два процента женщин, которые готовились стать мамами, были здоровы. Причем большинство будущих родителей страдали вредными привычками.

«Вы посмотрите, что сегодня творится: пивной бум! – с горечью говорила главный врач ДРБ Людмила Зарипова. – А в пиве содержится очень много транквилизаторов, седативных веществ, и кобальта, чтобы была хорошая пенка. И так далее. Это все влияет и на иммунную систему человека, на генетическую систему. Независимо от возраста. А впоследствии и на его ребенка».

Чаще всего карельские дети страдали заболеваниями пищеварительной системы. Бывает уже на первом году жизни врачи обнаруживают у них язву желудка. Второе место занимают заболевания костно-мышечной системы. Карельские врачи по итогам диспансеризации проводили уточнения диагнозов и лечение детей из различных районов Карелии. Но одними усилиями медиков решить этот вопрос было невозможно.

«Ведь здоровье детей начинается в семье! И сегодня семья с самого начала должна заниматься здоровьем и воспитанием детей», – сказала Людмила Зарипова.

В сентябре 2002 года карельский Центр образования и культуры получил официальный статус Представителя Британского совета по проведению Кембриджских экзаменов. И вот осенью 2003 года состоялось вручение настоящих дипломов из самого Кембриджа нашим выпускникам.

Обучение английскому языку по Кембриджской системе отличалось от школьного или университетского, принятого у нас.

«В школе, скажем так, это определенный стандартный навык, – сказал студент Александр Король. – А здесь это было скорее развитие творческого мышления. Причем на языке, который изучаешь».

Преподаватели проходили стажировку в Британском совете Санкт-Петербурга. А также в университете Умео (Швеция). 90% их студентов успешно сдали экзамен, хотя общемировой процент сдавших не превышает семидесяти. Что дает этот сертификат, рассказала Ирина Кажарнович, директор Центра образования и культуры: «Во-первых, они будут его использовать для трудоустройства. Менеджер будет его использовать для карьерного роста. Госслужащий – для прибавки заработной платы. Школьники десятых классов смогут его использовать в качестве шаблона для экзамена по английскому языку».

Таким было 8 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото freepik.com