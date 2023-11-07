Мигрант работал бесплатно, чтобы Петрозаводск обрел памятник Ленину

7 ноября в России двадцать лет назад был праздничным днем. Красный день календаря – как говорили раньше. Причем, одни жители нашей страны в начале века по старой памяти еще отмечали годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, а другие – День примирения и согласия. Мы в нашей рубрике уже пару раз рассказывали о том, как у нас проходили эти события, поэтому не будем останавливаться на этом особо, посмотрите вот тут или вот тут. Но в 2003 году в этот день был еще один праздник – памятнику Ленину, что на Круглой площади в Петрозаводске, исполнилось 70 лет (а в наше время – уже 90!)

В 1933 году он был выполнен из карельского гранита по проекту архитектора Матвея Манизера. Гранитные блоки для памятника привезли с острова Гольцы в Онежском озере. Многие из них были весом до двух тонн. Транспортировка с набережной – задача не из легких.

«Из отдела берется один из финнов, мигрантов, в то время уже к нам приезжают эти финны, переселенцы – из Канады, из США. Один из них работал на предприятии «Карелавто». И вот он вечером после работы – возит их, на собственном тракторе, на котором он работает, он возит эти блоки сюда. Добровольно, без оплаты, сам»,

- рассказала такую подробность Марина Щербак, сотрудник Детского музейного центра.

Чтобы отразить северный колорит, в руки вождю дали зимнюю шапку: «У нас холодно. Поэтому зимний вариант, в руках не кепка, а шапка». Территорию вокруг памятника содержал в порядке Комбинат благоустройства. Что касается самого монумента, то до него молодым жителям Петрозаводска уже не было никакого дела. Они о нем просто не знали. «Дети не знают! Класса до пятого уже неизвестно, кто такой Ленин. И почему ему стоит здесь памятник. И мне очень сложно объяснить», - сказала Марина Щербак.

И еще одна историческая дата. 10 ноября 41 год назад ушел из жизни генеральный секретарь ЦК КПСС, многократный Герой Советского Союза и Социалистического труда Леонид Ильич Брежнев. В начале 2000, о которых рассказывает сейчас наша рубрика, его годы правления страной уже было принято называть «эпохой застоя». Как относятся жители Петрозаводска к этой политической фигуре и чем запомнились им 70-е годы? Ответы на эти вопросы съемочная группа телеканала «Ника Плюс» отправилась искать на улицы города ровно 20 лет назад.

В киножурнале «Советская Карелия» за 1971 год Леонид Ильич выступает на трибуне. И 7 ноября в те годы были массовые демонстрации. У нас они проходили на площади Кирова, там вывешивали портреты членов Политбюро ЦК КПСС. Первым всегда висел портрет Брежнева. И много лет подряд вывешивали один и тот же портрет, только дорисовывали золотые звездочки.

-Та эпоха чем вам запомнилась? – с таким вопросом журналист подошел к горожанам. Мнения разделились.

-А ничем. Бардаком!

-Лучше было. Свобода такая… И цены ниже.

-Хорошо было. Я там вырос. Мы все – дети застоя.

-Очередями. Застойные времена были!

-А я не помню, я еще маленькая была.

И 10 ноября в нашей стране традиционно отмечают День российской милиции. Накануне этой даты правоохранительные органы Карелии получили от руководства нашей республики очередной подарок. И конечно, торжество проходило на площади Кирова.

Четыре новых автомобиля получили в подарок наши милиционеры (тогда именно так назывались сотрудники МВД). Это были два УАЗа и автомобили ВАЗ седьмой модели. Но по словам министра внутренних дел Карелии, которым в те годы были Дмитрий Михайлов, это было только начало. Вскоре к этим автомобилям должны были присоединиться еще восемнадцать – десять УАЗов, четыре «Нивы» и еще четыре машины ВАЗ десятой модели.

«Тем самым мы отмечаем значимость, важного того дела, которое вы делаете. Без вашей работы трудно представить мирные будни нашей страны, нашего города», - сказал глава республики Карелия Сергей Катанандов.

Новую технику распределили между подразделениями МВД города и республики. Всего десять минут заняла приятная процедура вручения подарков. И вновь все подразделения, заступившие в наряд, отправились охранять покой жителей республики и Петрозаводска.

Таким было 7 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.