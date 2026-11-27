В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 27 ноября в 2006 году

фото стопкадр

Необычное объявление, которое появилось на одном из домов на Кукковке ровно 20 лет назад, привлекло внимание петрозаводчан. Автор объявления предлагал в аренду крокодила. На одну неделю. Студентам и пенсионерам гарантировал скидку.

Remote video URL

Судя по объявлению (а оно было написано от руки), владельцы крокодила обладали хорошим чувством юмора. В тексте они особо подчеркнули, что крокодил весьма компактный, поэтому легко помещается в ванне. А тому, кто сделает заказ до 1 января, в подарок отдадут настоящую гадюку. Под объявлением было размещено три номера телефона. Попытки дозвониться по двум из них успехом не увенчались. Судя по тому, что ответил обладатель третьего номера телефона, над ним просто зло подшутили. Надо отметить, абонент не допустил ругательств, а просто сказал, что его уже эти звонки «достали». И бросил трубку.

***

Жители поселка Чупа заявили, что хотят выйти из состава Карелии. Такое заявление главы местного поселкового совета Галины Королёвой появилось в прессе ровно 20 лет назад. Дело в том, что в поселке тогда было много проблем, и люди посчитали, что во всем виноваты республиканские власти, которые не занимались проблемами территорий. Глава РК Сергей Катанандов отреагировал и заявил, что подобные утверждения далеки от действительности. Он рассказал, что в Чупе работают все социальные службы и «если чупинцы хотят провести референдум на этот счет, то никто им мешать не будет»: «Лучше бы они проводили референдум по выборы из своей среды людей, способных заниматься жилищно-коммунальным хозяйством и чистить улицы, и наводить порядок в том числе с участием населения. И еще было бы неплохо делегировать из своей среды людей, которые могли бы организовать хоть какой-то вид производства с нашей помощью».

Remote video URL

***

Перед тем как лишиться полномочий, Петрозаводский городской совет народных депутатов все же собрался на последнюю сессию, чтобы одобрить бюджет. Закон о роспуске Петросовета был подписан, но официально срок полномочий истекал только 27 ноября. Так что депутаты успели послужить родному городу.

Можно даже сказать, что в тот день произошла небольшая сенсация – на внеочередную сессию собрались почти все народные избранники. Набралось 48 человек из 60. Это в 2006 году наблюдалось настолько редко, что и стало одной из причин роспуска «распустившихся» депутатов. Им оставалось работать в этом качестве считанные дни, и они явно решили за это время реабилитироваться в глазах общественности. Проект бюджета обсудили тщательно. Вопросы к Алексею Максимову, руководителю финансового управления, поступали о троллейбусе на Древлянку, о поликлиниках, о ямочном ремонте дорог – и везде депутаты сходились во мнении: как ни дели пирог, а на всех не хватает. «Мы хотим быть городом, а не деревней» – взывали к чиновникам депутаты. «Ездить по городу будет по-прежнему тяжело, но проще, чем раньше» - уверяли чиновники.

Что проект бюджета не совершенен, понимали и те, и другие. Но также все понимали, что принять его необходимо. За бюджет проголосовали почти единогласно, при одном воздержавшемся. Выходило, что в 2007 году Петрозаводск на жизнь потратит 2 миллиарда 588 миллионов. А заработает на 9,8% меньше – что допустимо.

Remote video URL

Таким было 27 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности