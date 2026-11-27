Китаец попытался вывезти из России золото на 50 млн рублей

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Случайная находка обернулась неприятностями для гражданина Китая. Мужчина нашел возле мусорки в Забайкальске 10 слитков золота и попытался отвезти их на родину. Подробности сообщило ТАСС.

По данным источника, иностранец спрятал драгметалл в центральном подлокотнике микроавтобуса и попытался пересечь границу, но был задержан сотрудниками таможни.

Экспертиза установила, что слитки содержат золото и серебро. Их стоимость оценили почти в 50 млн рублей.

Суд признал китайца виновным в контрабанде и приговорил к полутора годам принудительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства.