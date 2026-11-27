Кондопожские хоккеисты вырвали победу в овертайме в матче чемпионата РХЛ

Фото: МХК "Динамо-Карелия"

В четверг, 26 ноября, в Ледовом дворце Кондопоги прошел очередной матч регулярного чемпионата РХЛ. Команда «Динамо-Карелия» принимала «Металлург» из Череповца.

Днем ранее встреча этих же коллективов завершилась разгромной победой гостей со счетом 7:1. На этот раз динамовцы сумели дать настоящий бой. Основное время матча завершилось вничью 4:4. В овертайме победу хозяевам принес точный бросок Ярослава Олейникова. Итог - 5:4 в пользу команды «Динамо-Карелия».

Домашняя серия игр динамовцев продолжится 29 и 30 ноября. В гости приедет «Полет» из Рыбинска.