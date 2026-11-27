Десятки беспилотников сбиты в регионе Северо-Запада

Фото "Петрозаводск говорит"

Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников противника ночью и утром 27 ноября. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Чиновник рассказал об объявлении угрозы появления БПЛА в воздушном пространстве области в 3:21 ночи. Дрозденко сообщил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

По состоянию на 7:12 в небе над Ленобластью было сбито 44 беспилотника. Боевая работа продолжается, отметил губернатор.

Ранее сообщалось о том, что орден Мужества был передан родным погибшего карельского волейболиста.