В Забайкальском крае врачи до последнего боролись за жизнь 15-летнего юноши

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В Забайкальском крае 15-летний подросток получил тяжелые травмы на железной дороге, которые привели к его смерти. Об этом сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на минздрав региона.

По данным источника, 26 ноября на станции Атамановка несовершеннолетний попал под поезд. Его экстренно доставили в краевую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Врачи сделали все, что могли. Спасти ребенка не получилось - травмы оказались слишком серьезными.

Следователи начали проверку по факту случившегося. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о том, что юноша и девушка погибли на железной дороге в Ленинградской области.