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21 октября 2026
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Общество

Кладбище в Бесовце погрязло в мусоре и ямах

Посетительница кладбища пожаловалась на его катастрофическое состояние
гвоздики
фото «Петрозаводск говорит»

Жители Карелии бьют тревогу из-за состояния центральной дороги и вывоза мусора на кладбище в Бесовце. Состояние дороги к месту захоронения привело в ужас одну из посетительниц. Криком души она поделилась в паблике «Подслушано в Птз».

кладбище и мусор

Женщина не припомнит, чтобы ранее кладбище находилось в столь плохом состоянии. 

«Про вывоз мусор на участках вообще никто не слышал видимо или рассчитывают, что за зиму листва вместе с мусором перегниет или испарится. За всю мою жизнь такого беспорядка и пофигистического отношения не было».

мусор у могил на кладбище

 

«Петрозаводск говорит» на днях рассказывал, как супруга бойца СВО вместе с неравнодушными жителями Сортавалы привела в порядок могилу ветерана Великой Отечественной войны.

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