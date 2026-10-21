Инвалиду из Кеми пришлось защищать свою честь в суде

Его обидчиком стал начальник местного отдела Социального фонда

Фото: Антонина Кябелева

19 октября Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционную жалобу руководителя клиентской службы (на правах отдела) в Кемском районе отделения Социального фонда РФ по РК Михаила Тихонова на решение Кемского городского суда. В суд на Тихонова подал иск пенсионер, инвалид второй группы Николай Петрюк.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Николай Петрюк подал, так как, по его словам, устал терпеть унижение. Кемский городской суд встал на сторону пенсионера. Была проведена лингвистическая экспертиза, которая пришла к выводу, что высказывание в адрес пенсионера носит оскорбительный характер и направлена на унижение его чести и достоинства.

Суд первой инстанции удовлетворил иск пенсионера и определил в качестве компенсации морального вреда 50 тысяч рублей, которые Тихонов должен выплатить инвалиду второй группы.

На заседание Верховного суда РК ни Михаил Тихонов, ни его представитель не явились.

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