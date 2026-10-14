Правила выдачи сертификатов инвалидам изменились

Жителей Карелии предупредил об изменении срока действия сертификатов на средства реабилитации

фото «Петрозаводск говорит»

Срок действия электронного сертификата на технические средства реабилитации сократили в два раза. Если в 2025 году оформление документа занимало 10 дней, а срок действия — 1 год, то с сентября 2026 года сертификат оформляют в течение двух дней, а срок действия составляет полгода. Об изменениях предупредили в карельском отделении Соцфонда.

Сертификат оформляется на те средства реабилитации или протезно-ортопедические изделия, которые предусмотрены в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА). В частности, слуховые аппараты, протезы, кресла-коляски, трости, ортопедическая обувь, противопролежневые матрацы, услуги на сурдоперевод и другое.

Сертификат привязан к банковской карте «МИР» получателя, содержит сведения о разрешенных к покупке товарах, их количестве и предельной стоимости.

Воспользоваться сертификатом можно сразу после оформления в течение шести месяцев в девяти аккредитованных магазинах и на маркетплейсах, но если за это время гражданин не приобретет нужное средство реабилитации, то может снова обратиться в региональное отделение Соцфонда за новым.

За этот год в Карелии гражданам с инвалидностью было предоставлено 268 тысяч технических средств реабилитации, более половины были приобретены по электронным сертификатам. Размер финансирования электронных сертификатов превысил 467 млн рублей.