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13 октября 2026
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Общество

Жители карельского поселка подготовили трассу для лыжни

В Эссойле прошел субботник по благоустройству «Тропы здоровья»
Участники субботника в Эссойле
Фото: сообщество «Администрация Эссойльского поселения»

Хмурая погода и моросящий дождь – не помеха для тех, кто по-настоящему любит свое дело. Вооружившись лопатами, пилами и отличным настроением, жители карельского поселка Эссойла вышли на большой субботник, чтобы подготовить к сезону свою главную спортивную гордость – знаменитую «Лыжню Сямозерья», которую местные жители еще называют «Тропой здоровья».

Субботник на лыжне

Работа кипела дружно: активисты расчистили трассу от сухостоя и кустов, разровняли все неровности будущего маршрута и привели в порядок площадку, где обычно собираются спортсмены и любители активного отдыха. 

Планы удалось выполнить на все сто. А после полезного труда всех участников ждал приятный бонус – ароматный чай за новеньким столом и теплое общение. 

Чаепитие после работы

«Благодарим от души всех, кто нашел время и силы прийти поработать, вы замечательные!» – благодарит активистов местная администрация. 

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