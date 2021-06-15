Долгожданная радость инфекционки обернулась недовольством родителей

В инфекционной больнице Петрозаводска ровно 20 лет назад начался косметический ремонт. Впервые за последние пять лет. Самое старое из зданий больничного комплекса отметило в 2003 году 50-летний юбилей. И за эти полвека больнице ни разу не довелось пережить капитального ремонта. По нормам в медицинских учреждениях полы и стены должны обновляться ежегодно. Главный врач больницы Станислава Луковникова была довольно уже тем, что ей удалось добыть денег на ремонт в 2001 году, и она надеялась, что он продолжится и в следующем.

Большинство пациентов двухэтажного корпуса инфекционки составляли самые маленькие жители Карелии. Некоторым из них не было еще и года. Казалось бы, родители пациентов должны радоваться тому, что больницу начали приводить в приличное состояние. Однако некоторые папы и мамы были недовольны происходящим. Причем, настолько — что отказывались ложиться со своими детьми в больницу, даже при наличии показаний к этому. По словам родителей, в первую очередь их не устраивал запах краски. Да и прочие неудобства, возникавшие из-за ремонта, пребывание в больнице не облегчали.

«Дело в том, что эти больные находятся не в палатах. По нашей специфике все они лежат в боксах, - пояснила Станислава Луковникова. - А боксы имеют прямые выходы на улицу. То есть мама с ребенком, который проходит лечение, может вполне выйти на улицу и дышать свежим воздухом. И боксы настолько изолированы, что в боксе практически нет запаха краски».

По словам главврача, совсем недовольных ремонтом родительниц вместе с детьми перевели в другое здание. Но врачи старались никого не госпитализировать без крайней необходимости, дожидались окончания работ. Больным из Петрозаводска рекомендовали лечиться амбулаторно. Но жителям районов, особенно тем, у кого плохо обстоят дела с медицинским обслуживанием, конечно, не отказывали. Одна из мам, которые находились в тот момент в больнице, призналась, что ремонт ей хоть и мешает, но краской по крайней мере у нее в боксе, действительно, не пахнет. Главврач пообещала, что ремонт в больнице будет закончен через несколько дней, а боксы продолжат ремонтировать по очереди.

В гуманитарном корпусе Карельского государственного педагогического университета распахнул двери первый интернет-класс. Открытие нового информационного центра в здании, где работал всего один телефон, предоставляло неограниченные возможности как преподавателям вуза, так и студентам. Новый проект обошелся кузнице педагогических кадров в 700 тысяч рублей. Разумеется, вуз выложил не всю сумму. Впервые за последние десять лет на приобретение учебного оборудования бюджет выделил по давно забытой статье полмиллиона. Остальные деньги учебное заведение ухитрилось добыть самостоятельно. Ведь отныне оно руководствовалось девизом — расчитывай на себя и учись зарабатывать самостоятельно. Доступ в интернет позволил повысить уровень научной работы. А также способствует открытости системы образования.

«Студенты получили доступ к сети Интернет, они могут использовать сеть для электронной почты, для поиска каких-то проектов, грантов, для работы с учебными ресурсами, библиотечными каталогами, то есть все те возможности, которые предоставляет пользователям сеть Интернет. И это бесплатно», - особо отметила Н.В.Коцобан, начальник центра информационных технологий.

В КГПУ работала автоматизированная система управления вузом. Что при наличии доступа в Интернет позволило ректору связываться по электронной почте с деканами и преподавателями всех кафедр (тогда мы на подобные возможности смотрели, широко раскрыв глаза). Кроме того в открывшийся центр отправляли для дальнейшей обработки данные о студентах. А абитуриенты смогли получать любую информацию для поступления.

В 2001 году вуз нуждался в 450 компьютерах. В наличии их было примерно 220. Поэтому первоочередная задача — приобрести недостающие машины. Но этим планы ректора Валерия Брязгина не ограничивались: «Нам необходимо провести компьютеризацию библиотеки. Это тоже немалые деньги. Нам нужны мультимедийная аппаратура и оборудование. Чтобы стоять на одной ноге на современном уровне, мы должны еще очень много средств вложить. И надеемся, что найдем взаимопонимание и помощь со стороны министерства образования, правительства Карелии, частных спонсоров».

Таким было 15 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.