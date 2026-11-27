Электрики, газовая служба, полиция работали на месте пожара в Суоярви

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Пожар в многоквартирном доме произошел утром в четверг, 26 ноября, в Суоярви. В 08:53 вызвали пожарных, сообщив о сильном задымлении в одной из квартир 16-квартирного жилого дома на Суоярвском шоссе.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили сильное задымление в одном из подъездов дома. Были привлечены электрики, специалисты газовой службы и сотрудники полиции.

Квартиру вскрыли – там горели пол и стена в одной из комнат. Пожарные эвакуировали семерых жильцов дома.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Суоярвские огнеборцы потушили пожар, разобрали пол и проветрили задымленные помещения.

В Госкомитете Карелии назвали предварительную причину возгорания – возможно, произошло замыкание электроприбора. Проводится проверка.