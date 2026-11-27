Петрозаводчане просят обезопасить участок дороги, над которым нависла опора

фото паблик «Подслушано в Птз»

Столб с проводами опасно нависает над дорогой на старой Кукковке в Петрозаводске.

Аварийная ситуация возникла на пересечении улиц Чехова и Мончегорской. Опора линии электропередачи с проводами накренилась и три дня висит над проезжей частью, рассказали в сообществе «Подслушано в Птз». Маршрутом ежедневно пользуются автомобилисты и пешеходы, включая детей, направляющихся к жилому комплексу.

По словам горожан, они обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу, там сказали, что заявка «висит» - судя по всему она была зарегистрирована и находится в очереди на исполнение. Диспетчеры порекомендовали гражданам быть осторожнее.

Петрозаводчане опасаются, что из-за последствий снегопада, повредившего городские коммуникации, устранение этой аварии на старой Кукковке может затянуться. Горожане просят администрацию Петрозаводска обратить внимание на ситуацию и в срочном порядке обезопасить участок дороги, чтобы не допустить трагедии.