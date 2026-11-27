Сразу два страшных пожара с погибшими детьми случились в разных регионах минувшей ночью

Фото: СУ СК по ЯНАО

Ночью 27 ноября в двух страшных пожарах в России погибли дети. Трагедии произошли в частных домах.

По данным Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу, в Салехарде загорелся дом, в котором жила многодетная семья. В огне погибли женщина и трое детей. Мужчине удалось выбраться, ему оказывается медицинская помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены экспертизы для определения причины пожара и смерти людей.

В Забайкальском крае на пожаре в частном доме в селе Баляга погибли двое взрослых и двое детей. Огонь тушили до утра. Площадь огненного ЧП составила 92 квадратных метра, пишет РИА Новости. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что ребенок попал под поезд в Забайкалье и умер в больнице, несмотря на усилия врачей.