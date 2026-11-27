Ночью 27 ноября в двух страшных пожарах в России погибли дети. Трагедии произошли в частных домах.
По данным Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу, в Салехарде загорелся дом, в котором жила многодетная семья. В огне погибли женщина и трое детей. Мужчине удалось выбраться, ему оказывается медицинская помощь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены экспертизы для определения причины пожара и смерти людей.
В Забайкальском крае на пожаре в частном доме в селе Баляга погибли двое взрослых и двое детей. Огонь тушили до утра. Площадь огненного ЧП составила 92 квадратных метра, пишет РИА Новости. Причина случившегося устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что ребенок попал под поезд в Забайкалье и умер в больнице, несмотря на усилия врачей.