Мошенники обвинили пенсионерку из Лахденпохского округа в незаконных переводах

Фото: МВД по РК

В полицию Лахденпохьи поступило заявление от 85-летней жительницы одного из поселков округа. Мошенники ввели ее в заблуждение и лишили более полутора миллионов рублей. Подробности сообщили в МВД по РК.

По данным источника, аферисты позвонили пенсионерке на стационарный номер телефона и сообщили ей, что полагается выплата к юбилею, но для ее получения требовалось назвать номер СНИЛС, что пенсионерка и сделала.

После этого нашей землячке позвонил «сотрудник» силового ведомства и сообщил о незаконных переводах с ее счетов. Затем вышел на связь «адвокат» и предложил урегулировать ситуацию, при этом поинтересовался, сколько денег есть в доме. Сначала пенсионерка ответила, что их нет, но ее припугнули обыском и уголовной ответственностью, и тогда она призналась, что хранит более 1,5 млн рублей.

Спустя время за деньгами приехал курьер и забрал сбережения на проверку.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по факту мошенничества в особо крупном размере.