В Красноярском крае рейсовый автобус столкнулся с двумя грузовиками

Фото ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным источника, трагедия случилась 27 ноября на 1080-м километре федеральной трассы «Сибирь». По предварительной информации, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя грузовиками.

Как сообщает РИА Новости, в аварии погибли 16-летний подросток, три женщины и водитель автобуса. Еще 13 человек пострадали.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что Ленинградская область утром 27 ноября подверглась массированной атаке беспилотников.