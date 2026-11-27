В Лоухском районе уничтожили бомбу времен Великой Отечественной войны

Фото: МЧС Карелии

В лесу около поселка Сосновый в Лоухском районе местные жители обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. После такой находки вызвали спасателей. Специалисты местного подразделения разминирования определили, что это как фугасную авиационную бомбу SС-500. Она пролежала несколько десятилетий в карельской земле.

Для того, чтобы обезвредить взрывоопасный предмет, привлекли специалистов по разминированию Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга.

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Преодолев тысячу километров, взрывотехники прибыли в Карелию и уничтожили боеприпас, взорвав его путем контролируемого подрыва.

Теперь бомба точно не причинит никому вреда, отметили в МЧС Карелии.