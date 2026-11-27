Три десятка сосен использовались в качестве опор для электрического кабеля в Пряжинском районе

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Сотрудники Соддерского лесничества зафиксировали нарушение в районе озера Сямозеро – к 34 соснам был закреплен саморезами электрический кабель.

Установлено, что он был протянут от домика на земельном участке до берега, где стоял автоприцеп с электрооборудованием. Ещё на берегу обустроили пирс и стоянку для лодок.

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По результатам проверки нарушителю назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, а также в его адрес направили претензионные письма с требованием возместить ущерб, нанесенный деревьям, – 524 тысячи рублей, уточнили в паблике Пряжинского центрального лесничества.