10 декабря Владимир Путин в прямом эфире подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны

Фото: vk.ru/moskvaputinu

27 ноября стартовал прием вопросов на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир 10 декабря в 12:00. В этот день президент в прямом эфире ответит на вопросы журналистов и жителей страны, сообщают организаторы.

Текстовые и видеовопросы президенту принимаются через «ВКонтакте», «Одноклассники», с помощью чат-бота в мессенджере МАХ (max.ru/moskvaputinu), через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС или ММС сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный).

Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Вопрос можно задать через специальное мобильное приложение, подробнее о котором можно узнать на сайте программы.

Вопросы будут принимать до окончания эфира 10 декабря.